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    Yasak Elma'nın Ender'i mini elbisesiyle mankenleri aratmadı! "Yasak elmasın net.."

    Yasak Elma dizisinde Ender'e hayat veren Şevval Sam, sarı mini elbisesi ile adeta mankenlere taş çıkarttı. Güzelliğine güzellik katan Sam, herkesin beğeni dolu yorumlarını aldı.
    • 16.10.2022 - 17:35
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    Yasak Elma'nın Ender'i mini elbisesiyle mankenleri aratmadı! 'Yasak elmasın net..'

    11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Sam, Yasak Elma dizisinde Ender'e hayat veriyor.

    Birçok şarkı çıkaran ve tanınan güzel isim, Yasak Elma sayesinde bu tanınırlığını iki katına çıkardı.

    Eda Ece birlikte 6 sezondur dizide yer alan ve performansı ile dikkati çeken Şevval Sam, zaman buldukça da sahne alıyor.

    Hem diziden hem de sahnelerden vazgeçmeyen başarılı isim, güzelliği ve formuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    Sarı mini elbisesi ile sosyal medyaya fotoğraf koyan Şevval Sam, mankenleri geride bıraktı.

    Fiziğine dikkat eden ve sporunu aksatmayan güzel oyuncu, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

    Şevval Sam büyüledi

    Güzel oyuncu Şevval Sam, sarı mini elbisesi ile büyüledi. Bir çocuk annesi olan Sam, kusursuz güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

    Zayıflığı, kısa saçları ve masmavi gözleri ile herkesi etkileyen başarı isme yorum ve beğeni yağdı.

    Sarı elbiseli pozunu gören hayranları, "Bu ne güzellik" derken bazıları ise "Sensiz Yasak Elma olmaz Endo" demeden geçemedi.

    Hayranlarının sevgisini karşılıksız bırakmayan Şevval Sam, hem paylaştığı fotoğraflar hem de yeni şarkıları ile adından söz ettiriyor.

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