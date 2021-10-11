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    Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan flaş açıklama! Yasak Elma final mi yapacak?

    FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, Yasak Elma'nın bu sezon bitmesini beklediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 12:51
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    Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan flaş açıklama! Yasak Elma final mi yapacak?

    5 sezondur FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Türk müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde hayranlarıyla bir araya geldi.

    ''Uy Aha Koçari'' şarkısıyla konsere hızlı bir giriş yapan Sam, gece boyunca sevilen parçalarını seyirciyle birlikte söylerken muhteşem dans performansıyla da hem göze hem kulağa hitap etti.

    YAĞAN YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİ

    Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren güzel sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

    Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Sam, yağan şiddetli yağmura rağmen seyircinin isteği ve ısrarı üzerine konserini yarım saat daha uzattı.

    Yasak Elma nın Ender i Şevval Sam dan flaş açıklama! Yasak Elma final mi yapacak? #1

    ''SAHNEDE OLMAK BESLENME KAYNAĞI''

    Konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, tekrar sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

    Ünlü sanatçı, açıklamasında, ''Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir. O yaratıcı enerjiyle, o duyguyla, o aşkla temas etmek, bizi iyileştiren bir şey aslında.'' ifadelerini kullandı.

    Yasak Elma nın Ender i Şevval Sam dan flaş açıklama! Yasak Elma final mi yapacak? #2

    ''BU SEZON BİTEBİLİR''

    Şevval Sam, yeni sezonda Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi ünlü isimleri kadrosuna katan Yasak Elma'nın başarısının sırrını değerlendirdi.

    Yasak Elma'nın bu sezon bitmesini beklediğini belirten Sam, açıklamasında, ''Bu sene herhalde son olur diye düşünüyorum. Ben, Yasak Elma'da yaşlanmak istemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

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