Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında? Gözler üzerinde...

Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde seyircinin dikkatini çeken Feyza karakteri, Ece Dizdar tarafından canlandırıyor. Peki Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

Yasak Elma, yeni sezonda da izleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Her pazartesi ekrana gelen dizide Ece Dizdar'ın oyunculuğu ve canlandırdığı karakter gündem oluyor.

Seyirciler, Feyza karakteriyle dikkat çeken Ece Dizdar'a dair bilgileri sorguluyor. Ece Dizdar kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA FEYZA KARAKTERİ

Feyza zamanında Çağatay’dan hamile kalmış, çocuk doğurmuş ve bunu yıllarca gizlemiştir. Gururludur, kimseye müdanası yoktur. Ne zaman ki hayatının aşkı Çağatay boşanmaya karar verir, Feyza’nın düşünceleri değişir. Artık karşısında boşanmak üzere olan bir adam vardır ve Feyza kimseye belli etmeden onu kazanmaya çalışır.

ECE DİZDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu.

Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

DUBLAJ YETENEĞİ DE VAR

Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

TELEVİZYON KARİYERİ

Adını ilk filmi 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizinde duyurdu. Bu proje ardından kariyerine 2003 yılında aldığı ikinci dizisi Esir Şerin Gözyaşları devam etti.2004 yılında oynadığı Hayalet dizisinden sonra kariyerine ara verdi.

2011 yılında Karakol adlı dizide 'Dicle' karakterini oynadı.2012'de Şubat adlı dizide 'Yeşim' karakterini canlandırmıştır. Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisinde 'Melda' karakterini canlandırmıştır.

Oyuncunun "Beş Kardeş" adlı televizyon dizisinde 'Şevval' adlı karakteri canlandırdı. Şimdilerde ise Yasak Elma dizisindeki "Feyza" karakteriyle beğeni topluyor.