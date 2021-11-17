Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar'ı tanımak imkansız! Meğer o dizide boy göstermiş...

Yasak Elma dizisinde oynadığı Feyza karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece Dizdar'ın, En Son Babalar Duyar'da rol aldığı ortaya çıktı. Dizdar'ın yıllar önceki hali ise herkesi şoke etti.

FOX ekranlarında yayınlanan ve 5. sezonu ile seyircisine "Merhaba" diyen Yasak Elma, yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Başrollerinde Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, Pazartesi günlerinin en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu.

Hem reytinglerde ipi göğüsleyen hem de sosyal medyada gündeme gelen dizide heyecan her geçen gün artıyor.

Diziye bu sene yeni oyuncular dahil olurken, geçtiğimiz sezon seyircisinin karşısına çıkan Ece Dizdar, Feyza karakterine hayat veriyor.

Çağatay ve Yıldız'ın arasının bozulmasından sonra Çağatay'la birlikte olmak için hamleler yapan Feyza, seyirciden tepki alıyor.

Rolünün altından başarıyla kalkan ve güzelliğiyle beğeni toplayan Ece Dizdar'ın yıllar önce En Son Babalar Duyar dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

ECE DİZDAR'IN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

2002 yılında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde boy gösteren Ece Dizdar, bu projeyle ekran macerasına başladı.

Şu sıralar Yasak Elma dizisinde oynayan oyuncunun, En Son Babalar Duyar'a 7. bölümde dahil olduğu görülüyor.

Sadece bir bölüm dizide oynayan Dizdar, Mustafa karakterini canlandıran Ali Sunal'ın evleneceği kıza hayat verdi.

Dizdar'ın o yıllardaki halini görenler, yaşadığı değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.