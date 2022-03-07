Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz cesur pozlarıyla ortalığı yıktı! Güzelliği akılları baştan alır...

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı.

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Biran Damla Yılmaz, bu dizinin ardından Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.

Yılmaz, şimdilerde başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

İDDİALI POZLARI NEFES KESTİ

Sosyal medyayı oldukça katif kullanan isimler arasında yer alan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Biran Damla Yılmaz'ın göğüs dekolteli ve bikinili fotoğrafları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

SEVGİLİSİ BAKIN KİM

Son zamanlarda oyunculuğundan ziyade özel hayatıyla gündeme gelen Biran Damla Yılmaz'ın Tansel Öngel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Ancak Biran Damla Yılmaz'ın bambaşka bir isimle birlikte olduğu ortaya çıktı.

24 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor.