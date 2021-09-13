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    Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz: Entrikaya entrika katmak için geldim

    FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon kadrosuna dahil olan Biran Damla Yılmaz, hayat verdiği 'Kumru' karakteri hakkında konuştu. Yılmaz, ''Diziye bir entrikacı daha geldi.'' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 16:51
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    Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz: Entrikaya entrika katmak için geldim

    Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, bu akşam beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

    Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Şafak Pakdemir ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin veda ettiği Yasak Elma, yeni oyuncularla sezonu açıyor.

    Son olarak ''Baraj'' dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, yeni sezonu merakla beklenen dizinin kadrosuna Kumru karakteriyle dahil olmuştu.

    Bir süredir meslektaşı Deniz Can Çelik ile aşk yaşayan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Etiler'de bir kafe çıkışı görüntülendi.

    DİZİYE BİR ENTRİKACI DAHA

    Yasak Elma dizisinin kadrosuna giren Biran Damla Yılmaz, yenilediği imajıyla dikkat çekti.

    Yyeni rolünün heyecanını yaşadığını söyleyen 24 yaşındaki başarılı oyuncu, ''Geçen sezon 'Baraj' dizisinde çok ağladım. Bu sezon da entrikalarla güldüreceğim.'' dedi.

    ''Yasak Elma'nın entrikalarına entrika katmak için geldim.'' diyen Yılmaz, ''Dram oynamanın yeri benim için başka ama entrikalı işleri de seviyorum.'' diye konuştu.

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz: Entrikaya entrika katmak için geldim #1

    KUMRU TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

    İlk bölümüyle 13 Eylül'de FOX TV ekranlarına gelecek olan dizinin yeni sezonunda, yalının komşusu Kumru tüm dengeleri değiştirecek.

    Çağatay'la (Berk Oktay) yakınlaşacak olan Kumru, babası Doğan ile (Murat Aygen) ilişkisiyle de Yasak Elma'ya ayrı bir soluk getirecek.

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz: Entrikaya entrika katmak için geldim #2

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz: Entrikaya entrika katmak için geldim #3

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