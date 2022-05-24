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    • Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı

    Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı

    Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, göğüs dekolteli büstiyeriyle poz verdi. Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Yılmaz'ın paylaşımı, büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 15:14
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    Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı

    Oyunculuk kariyerine 2013 yılında trol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlayan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

    Bu dizinin ardından Canevim, Baraj gibi dizilerde rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizide Kumru karakterine hayat veren Yılmaz, şu sıralar özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Sosyal medyayı oldukça katif kullanan 24 yaşındaki oyuncu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    İDDİALI POZLARI NEFES KESTİ

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

    Gülüşü ve yemyeşil gözleriyle büyüleyen Biran Damla Yılmaz'ın iddialı kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Yılmaz'a "Çiçek gibisin", "Çok güzelsin", ''Gözlerimi alamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

    Geçtiğimiz aylarda Çağrı Telkıvıran'dan ayrılan güzel oyuncu, gönlünü basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'na kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde bu aşkı doğrulayan Yılmaz, mutlu olduğunu açıkladı.

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #1

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #2

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #3

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #4

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #5

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #6

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #7

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #8

    Yasak Elma nın Kumru su Biran Damla Yılmaz göğüs dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözünü alamadı #9


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