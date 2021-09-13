Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir? İddialı bir karakter...

5. sezonuyla ekranlara gelen Yasak Elma dizisine "Kumru Yıldırım" karakteriyle dahil olan Biran Damla Yılmaz, dikkatleri çekiyor. Peki Yasak Elma Kumru kimdir? Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Fox TV ekranlarının Pazartesi akşamlarını sevdiren dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla yayın hayatına yeniden başladı.

Diziye yeni karakterler dahil olurken, "Kumru" rolünü canlandıran Biran Damla Yılmaz, merak konusu oldu.

Kumru Yıldırım, Yıldız ile Çağatay arasında girip ortalığı karıştıracak... Sezona damga vuracak karakteri oynayan Biran Damla Yılmaz, performansı ve güzelliği ile göz dolduruyor.

Seyirciler, Yasak Elma Kumru'yu kim oynuyor? Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler...

YASAK ELMA KUMRU KARAKTERİ

Yasak Elma dizisinde Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz’dır. Murat Aygen’in canlandırdığı Doğan’ın kızı Kumru'ya yeni sezonda Biran Damla Yılmaz hayat verecektir.

Kumru, Yıldız ile Çağatay arasına girmek için elinden geleni yapacaktır.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Biran Damla Yılmaz,28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

24 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz, son olarak Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.

Şimdi ise Yasak Elma dizisinde 5. sezona dahil olarak Kumru karakterini oynamakta...