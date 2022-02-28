Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın büyük aşkı bakın kimmiş! Herkes Tansel Öngel sanıyordu ama...

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın büyük aşkı bakın kimmiş! Herkes Tansel Öngel sanıyordu ama...

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın meslektaşı Tansel Öngel ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Ancak Yılmaz'ın bambaşka bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Kırgın Çiçekler, Canevim, Baraj gibi dizilerle tanıdığımız ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Kumru karakteriyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Yılmaz, son zamanlarda oyunculuğundan ziyade özel hayatıyla magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Tansel Öngel ile birlikte olduğu iddia edilen güzel oyuncunun sevgilisi bambaşka bir isin çıktı.

YENİ SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda samimi bir şekilde eğlendi.

Daha sonra Arnavutköy'deki başka bir mekana giden ikili, içeri girerken yüzlerini sakladı. Yılmaz ile sabaha kadar eğlenen Telkıvıran, oradan tek başına ayrıldı.

"BAŞKA SEBEPLERDEN AYRILDIK"

Ünlü müzisyen, çıkışta gazetecilerin "Aslı Bekiroğlu ile ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna, "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık." yanıtını verdi.

''ÇİÇEKLERİ ÇAĞRI AĞABEY ALDI"

Telkıvıran'ın hemen arkasından çıkan Yılmaz da ünlü müzisyenle ilgili 'aşk' soruları karşısında sessiz kaldı.

Otomobilinin ön camındaki çiçeklerin sorulmasına gülümseyerek karşılık veren oyuncu, çiçek satıcılarının "Çiçekleri Çağrı ağabey aldı." demesiyle yakayı ele verdi.

ARKADAŞLIK AŞKA MI DÖNÜŞTÜ?

Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Maske Kimsin Sen' adlı programda birlikte yer alan Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

Çekimlerde yakınlaşan ikilinin arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürülmüştü. Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda, Bekiroğlu ile Aka el ele görüntülenmişti.