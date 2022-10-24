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    Yasak Elma'nın Kumru'su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı!

    Yasak Elma dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, dizide Kumru karakterini canlandıran güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, kamera arkası görüntülerini yayınladı. İşte o görüntüler...
    • 24.10.2022 - 17:50
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    Yasak Elma'nın Kumru'su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı!

    Fox TV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor.

    Dizide canlandırdığı karakterlerin yanı sıra özel hayatlarıyla da dikkat çekiyorlar.

    Yasak Elma dizisine geçtiğimiz sezon dahil olan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, herkesi şaşırttı.

    Sosyal medya hesabında 3,5 milyon takipçisi bulunan Biran Damla Yılmaz, paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

    Dizide Kumru karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu kamera arkasını yayınladı.

    Kamera arkasında eğlenceli dakikalar

    Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Yasak Elma dizisinin Kumru'su güzelliğiyle hayranlarını büyülüyor.

    Sosyal medya hesabından kamera arkasına ait birkaç fotoğrafını yayınladı. İşte o fotoğraflar...

    Yasak Elma nın Kumru su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı! #1

    Emir ve Caner'le geçirdiği eğlenceli dakikaların görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Yasak Elma nın Kumru su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı! #2

    Yasak Elma nın Kumru su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı! #3


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