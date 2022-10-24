- Haberler
- Medya Haberleri
- Yasak Elma'nın Kumru'su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'nın Kumru'su kamera arkasını yayınladı! Görüntüler sosyal medyayı salladı!
- 24.10.2022 - 17:50
Fox TV ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor.
Dizide canlandırdığı karakterlerin yanı sıra özel hayatlarıyla da dikkat çekiyorlar.
Yasak Elma dizisine geçtiğimiz sezon dahil olan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, herkesi şaşırttı.
Sosyal medya hesabında 3,5 milyon takipçisi bulunan Biran Damla Yılmaz, paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Dizide Kumru karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu kamera arkasını yayınladı.
Kamera arkasında eğlenceli dakikalar
Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Yasak Elma dizisinin Kumru'su güzelliğiyle hayranlarını büyülüyor.
Sosyal medya hesabından kamera arkasına ait birkaç fotoğrafını yayınladı. İşte o fotoğraflar...
Emir ve Caner'le geçirdiği eğlenceli dakikaların görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum geldi.