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    Yasak Elma'nın Şahika'sı leopar mayosuyla plajı yaktı! 'Doğdu güneşim'

    Yasak Elma dizisinde Şahika rolüyle akıllarda kalan Nesrin Cavadzade, plajda verdiği pozlarla gündem oldu.
    • 19.09.2022 - 15:42
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    Yasak Elma'nın Şahika'sı leopar mayosuyla plajı yaktı! 'Doğdu güneşim'

    19 Mart 2018 tarihinde FOX TV'de ekranlara gelen yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, beşinci sezonu ile sezon finali verdi.

    Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle beş sezon boyunca reyting rekoru kırdı.

    Yasak Elma dizisinde Şahika rolüyle akıllarda kalan güzel oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.

    40 yaşındaki Azeri oyuncu Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden oldu.

    Geçtiğimiz aylarda Nesrin Cavadzade ile oyuncu Gökhan Alkan çifti "İlişkimizde huzur kalmadı" açıklamasıyla ayrılmışlardı. Hayranlarını şaşırtan çiftten henüz bir barışma hamlesi gelmedi.

    Güzelliğiyle ön plana çıkan oyuncu, son olarak plajda verdiği pozlarla gündem oldu.

    Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

    Güzel oyuncu, paylaşımının altına "Plaj yine çok kalabalık" şeklinde yazdı.

    İşte, Nesrin Cavadzade'nin beğeni ve yorum yağmuruna tutulan pozu...

    Yasak Elma nın Şahika sı leopar mayosuyla plajı yaktı! Doğdu güneşim #1

    Yasak Elma nın Şahika sı leopar mayosuyla plajı yaktı! Doğdu güneşim #2


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