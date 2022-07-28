Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Yasak Elma fanları yeni sezonu iple çekmeye ve "Yasak Elma'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? " sorusunu araştırmaya başladı.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX'ta yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, beşinci sezonu ile sezon finali verdi.

Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle beş sezon boyunca reyting rekoru kırdı.

Yeni sezonda Berk Atan'ın olmayacağı kesinleşirken, 6. sezon ise heyecanlı bir şekilde beklenmeye başlandı.

Dizinin sezon finali vermesinin ardından oyuncular soluğu tatilde alırken, Eda Ece ise İstanbul'da gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile kısa bir tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönen Ece, Sevda Erginci ile yemek çıkışı görüntülendi.

Muhabirlerin Yasak Elma ile ilgili sorularını yanıtlayan güzel isim, yeni sezon ne zaman başlayacağına dair sinayli verdi.

Güzel oyuncunun yaptığı bazı açıklamalar hayranlarının yüreğine su serperken, final sezonu olacak olması ise üzüntü yarattı.

Yasak Elma yeni sezon ne zaman?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eda Ece, Yasak Elma hakkında da konuştu.

Altıncı sezonun final sezonu oılacağını söyleyen güzel isim, ekibin Ekim ayında toplanacağını açıkladı.

Ekime kadar tatil yapacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

Güzel ismin açıklamaları Yasak Elma hayranlarını sevindirirken, yeni sezon için bir süre daha beklemek gerekecek.