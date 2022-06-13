Yasak Elma'nın yılan Şahika'sı minicik beyaz elbisesiyle meleğe döndü! 'Çöllerde vaha gibisin..'

Son olarak Üç Kuruş dizisinde yer alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı kareleriyle hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, 11 yaşında Türkiye'ye geldi.

Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Cavadzade, Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Bugüne kadar birçok projede başarıyla bulunan güzel isim, Yasak Elma dizisinde tanındı ve kariyer basamaklarını hızla çıkmaya başladı.

Hayat verdiği Şahika karakteri ile özdeşleşen ve bu sayede büyük bir kitleye ulaşan Cavadzade, son olarak Üç Kuruş'ta yer aldı.

Bir sezon olarak planlanan ve geçtiğimiz günlerde final veren diziden erken ayrılan oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı.

Bodrum'a giderek dinlenen güzel ismin sevgilisi Gökhan Alkan ile arasının bozuk olduğu ve ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi.

Bu iddialar hakkında konuşmayan ve sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Cavadzade, güzelliği ile rekor kırdı.

Nesrin Cavadzade'nin son karesi

Nesrin Cavadzade, beyazlar içinde paylaştığı kombiniyle takipçilerinden tam not aldı. O poza takipçileri, "Melek gibi", "Beyaz çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren ve "yılan" olarak tabir edilen oyuncuya bu tarz yorumların gelmesi ise dikkati çekti.

Gökhan Alkan ile son durumları merak edilen Nesrin Cavadzade'nin yeniden Yasak Elma'ya dönmesini isteyen hayranları var.

Bu konuda güzel oyuncuya yorum yazan hayranları, Şahika karakterini özlediklerini dile getiriyor.