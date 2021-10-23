Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece bombayı patlattı! Yeni bir diziye hazırlanıyor

FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eda Ece, 10 bölümlük bir dizi yazacağını söyledi.

Başrollerini Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz ile paylaştığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yıldız rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Eda Ece, YouTube'da yayınlanan ve sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği ''İbrahim Selim ile Bu Gece'' programına konuk oldu. Ece, programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YILDIZINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Eda Ece, 5 senedir ''Yasak Elma'' dizisinde birlikte rol aldığı, aynı zamanda çok iyi arkadaş olduğu Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'e övgüler yağdırdı.

Güzel oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Sadakatsiz'' dizisinde rol alan ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Tarık Emir Tekin hakkında şu sözleri söyledi:

''Gerçek ünlü nedir? Tarık Emir Tekin'dir. Giyinmesi, iltifatları kabul ediş şekli. Oxford’da oyunculuk okudu geldi. Benden 7 yaş küçük. Uluslararası bir iş için İngilizce seçme istediler bana koçluk yaptı. Kendine gidip pantolon diktiriyor, 9 tane kolye takıyor. Gerçekten Johnny Depp gibi görünüyor çocuk.''





''KENDİ KOMEDİ DİZİMİ YAPACAĞIM''

Kendi komedi dizisini yapacağını söyleyen Eda Ece, ''Şu an görüşüyoruz. Yarım saatlik, 10 bölümlük bir iş olacak. Yapım şirketim de var. Kendim yazacağım. Kazandığım paraları bu işlere yatırmak istiyorum.'' dedi.

Kinci bir insan olmadığını belirten oyuncu, ''Beni üzmüş birine iki, üç, beş, bin şans daha verebilirim. Küstüklerimle tekrar barışabilirim. WhatsApp’ta engellediğim 300 kişi falan vardır. Çünkü numaram ortaokuldan beri aynı.'' dedi.

SPOR YAPMIYOR

Spor yapmadığını söyleyen Eda Ece, ''Cips, çikolata, jelibon, burger, hepsini çok severim. Stres içinde sette hep beraber kilo aldık. Makyöz bile almış. Beş senedir kayıttayız. Geçen sene 11 ay kayıttaydık. Kardeşim beni çekme diyesim geliyor. Spor yapmıyorum. Profesyonel sporcu bir sevgilim var. Spora olan borcumu böyle ödediğimi düşünüyorum.'' açıklamasıyla da güldürdü.