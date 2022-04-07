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    Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den kahreden haber! Sosyal medyadan duyurdu, hayranları üzgün...

    Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:44
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    Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den kahreden haber! Sosyal medyadan duyurdu, hayranları üzgün...

    Başrollerini Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz ile paylaştığı Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, başarılı oyunculuğuyla beğeni toplamaya devam ediyor.

    Dizide canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Eda Ece, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Ece, son paylaşımıyla hayranlarını üzdü.

    ''Annem iyi, babam da iyi olacak''

    Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı.

    Büyük bir üzüntü yaşayan Ece, Instagram hesabından aile fotoğrafını paylaşarak ailesinin sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

    Güzel oyuncu, paylaşımında "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

    31 yaşındaki oyuncuya, takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

    Yasak Elma nın Yıldız ı Eda Ece den kahreden haber! Sosyal medyadan duyurdu, hayranları üzgün... #1

    Yasak Elma nın Yıldız ı Eda Ece den kahreden haber! Sosyal medyadan duyurdu, hayranları üzgün... #2


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