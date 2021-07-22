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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sıfır makyaj poz! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sıfır makyaj poz! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından makyajsız bir karesini paylaştı. Sempatik tavırları ile de dikkat çeken başarılı oyuncu, doğal pozuyla hayranlarını mest etti.