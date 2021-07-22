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- Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sıfır makyaj poz! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sıfır makyaj poz! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından makyajsız bir karesini paylaştı. Sempatik tavırları ile de dikkat çeken başarılı oyuncu, doğal pozuyla hayranlarını mest etti.
- Haber Merkezi
- 22.07.2021 - 11:38
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra doğal ve sempatik tavırları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eda Ece, ABD tatili sonrası kendisini Ege’ye attı.
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu, şu sıralar bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.
Özel hayatını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan 31 yaşındaki güzel oyuncu, makyajsız pozlarıyla da cesaretini konuşturmaya devam ediyor.
DOĞAL HALİNE ÖVGÜ YAĞDI
Şu sıralar Ege kıyılarında tatil yapan Ece, makyajsız bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu.
Başarılı oyuncu, doğal güzelliğini gözler önüne serdiği sosyal medya paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı. İşte Eda Ece'nin o paylaşımı...