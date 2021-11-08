Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin asıl mesleği bakın neymiş! Duyan şaşırıp kalıyor...

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, asıl mesleğiyle herkesi şaşırttı. Oyuncunun okuduğu bölümü duyanlar şoke olurken, Yıldız karakteri ise gönüllerde taht kurdu.

FOX ekranlarında yayınlanan ve 5. sezona başlayan Yasak Elma, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı diziden, geçtiğimiz sezon önemli oyuncular ayrılmıştı.

Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç, Gülenay Kalkan ve Erdal Özyağcılar'ın ayrılığı herkesi üzerken, dizi yeni sezona bomba gibi girmeyi başardı.

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Yıldız, Kumru ve Çağtay'ın ilişkisini herkese duyurarak, onları rezil etti.

Yeni bir hayata başlamak isteyen ve yalıdan ayrılan Yıldız, Çağtay'ın af dilemelerine ise aldırış etmedi.

Dizi bu heyecanlı sahnelerle devam ederken, oyuncuların hayatları mercek altına alınmaya başladı.

Özellikle Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin okuduğu bölüm ve asıl mesleği dizinin seyircilerini şoke etti.

EDA ECE'NİN MESLEĞİNİ DUYAN ŞOKE OLDU

Oyunculuğu ile göz dolduran Eda Ece, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Psikoloji okudu.

Bu bölümden mezun olan Ece, yüksek lisans olarak sanat tarihine başladı. Oyunculuk yapmadan önce psikoloji alanında Amerikan Hastanesi'nde staj yapan Ece, sergilere ise oldukça meraklı.

Sanata meraklı olan ve seven Ece, psikoloji stajının ardından bir galeride çalışmıştır.

2011 yılından itibaren Pis Yedili dizisindeki Cimbom karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Ece, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.