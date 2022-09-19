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    Yasak Elma'nın Yıldız'ı esmerleri utandırdı...İncecik kaşlarıyla oldu!

    Yasak Elma dizisinde Yıldız'a hayat veren Eda Ece'nin yıllar önceki hali takipçilerini şoke etti.
    • 19.09.2022 - 17:18
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    Yasak Elma'nın Yıldız'ı esmerleri utandırdı...İncecik kaşlarıyla oldu!

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, sergilediği performansla izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı..

    Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen oyuncuları arasında yer aldı.

    Estetiksiz ve doğal görüntüsüyle görenleri büyüleyen oyuncu, son olarak yıllar önceki haliyle gündem oldu.

    Eda Ece'nin 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

    Diziye sadece bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Ece, siyah saçları ve ince kaşlarıyla herkesin dikkatini çekti.

    Eda Ece'nin o zamandan bu zamana resmen evrim geçirmiş olması takipçilerinin şoke etti.

    İşte, Eda Ece'nin yıllar önceki hali...

    Yasak Elma nın Yıldız ı esmerleri utandırdı...İncecik kaşlarıyla oldu! #1

    Yasak Elma nın Yıldız ı esmerleri utandırdı...İncecik kaşlarıyla oldu! #2

    Yasak Elma nın Yıldız ı esmerleri utandırdı...İncecik kaşlarıyla oldu! #3


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