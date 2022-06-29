Yasak Elma'nın Yıldız'ı imaj değiştirdi! 'Çok sıkılmıştım'

Yasak Elma dizisinde 'Yıldız' karakteriyle izleyecilerin beğenisini toplayan Eda Ece, 'Çok sıkılmıştım' dediği saçlarının rengini değiştirdi.

20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Bir dönem Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizisindeki Ece rolü sayesinde tanınan güzel oyuncu, ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.

Son olarak Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, Yıldız karakteriyle de büyük bir üne kavuştu.

Hem sempatikliği hem de güzelliği ile ön plana çıkan Eda Ece, herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2019 yılında aşk yaşamaya başladığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile yaklaşık üç yıldır bir dargın bir barışık olan Eda Ece, imaj değişikliğine gitti.

Sempatik oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sarı saçlarını kumral renge boyatan 32 yaşındaki güzel, Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafının altına "İmaj değişikliğine gittim, çok sıkılmıştım." notunu düştü.

Ece'nin yeni imajına çok sayıda ünlü isimden beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncunun şimdiki hali...