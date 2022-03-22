Yasak Elma'nın Yıldız'ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla 'Sen kimsin?' dedirtti! İnanamayacaksınız...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla 'Sen kimsin?' dedirtti! İnanamayacaksınız...

Yasak Elma dizisinde Yıldız'a hayat veren Eda Ece'nin bir dönem Adını Feriha Koydum'da yer aldığı ortaya çıktı. Diziye konuk oyuncu olarak giren Ece'nin siyah saçları halleri ise şaşırttı.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma, entrika dolu bölümlerle devam ediyor.

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, 5. sezonu ile seyirci karşısına çıkıyor.

Başrollerinde; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı diziden bugüne kadar birçok oyuncu gelip geçti.

Ancak kemikleşmiş kadroda olan Eda Ece, hayat verdiği Yıldız karakterini zirveye taşımayı büyük bir ustalıkla başardı.

Eda Ece hayat verdiği Yıldız karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, yıllar önce ise Adını Feriha Koydum dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

Diziye sadece bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Ece, siyah saçları ve ince kaşlarıyla herkesin dikkatini çekti.

EDA ECE'Yİ GÖREN TANIYAMADI

Adını Feriha Koydum dizisinde bir bölüm yer alan Eda Ece'nin saçları orta uzunlukta ve siyah. Siyah ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Ece, kaşlarını ise incecik almış.

Yoğun bir göz makyajı yaptığı görülen Ece'nin kötü bir rolde yer aldığı ve sesine dublaj yapıldığı görüldü.

Oldukça farklı gözüken Eda Ece'yi o dönem veya yıllar sonra kimse fark edememiş olabilir. Şimdilerde saçları sarı olan oyuncunun yüzünün daha çok oturduğu ve güzelleştiği görülüyor.