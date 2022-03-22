Petrol
115.39
-0.20%
Euro
16.38
0.28%
Dolar
14.85
0.13%
Altın
912.77
-1.10%
Borsa
2189
0.63%
Bitcoin
633.469
3.79%
BTXN Coin
41.60
6.04%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C
    • Yasak Elma'nın Yıldız'ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla 'Sen kimsin?' dedirtti! İnanamayacaksınız...

    Yasak Elma'nın Yıldız'ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla 'Sen kimsin?' dedirtti! İnanamayacaksınız...

    Yasak Elma dizisinde Yıldız'a hayat veren Eda Ece'nin bir dönem Adını Feriha Koydum'da yer aldığı ortaya çıktı. Diziye konuk oyuncu olarak giren Ece'nin siyah saçları halleri ise şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 18:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma'nın Yıldız'ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla 'Sen kimsin?' dedirtti! İnanamayacaksınız...

    Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma, entrika dolu bölümlerle devam ediyor.

    Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, 5. sezonu ile seyirci karşısına çıkıyor.

    Başrollerinde; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı diziden bugüne kadar birçok oyuncu gelip geçti.

    Ancak kemikleşmiş kadroda olan Eda Ece, hayat verdiği Yıldız karakterini zirveye taşımayı büyük bir ustalıkla başardı.

    Eda Ece hayat verdiği Yıldız karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, yıllar önce ise Adını Feriha Koydum dizisinde oynadığı ortaya çıktı.

    Diziye sadece bir bölüm konuk oyuncu olarak katılan Ece, siyah saçları ve ince kaşlarıyla herkesin dikkatini çekti.

    EDA ECE'Yİ GÖREN TANIYAMADI

    Adını Feriha Koydum dizisinde bir bölüm yer alan Eda Ece'nin saçları orta uzunlukta ve siyah. Siyah ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Ece, kaşlarını ise incecik almış.

    Yoğun bir göz makyajı yaptığı görülen Ece'nin kötü bir rolde yer aldığı ve sesine dublaj yapıldığı görüldü.

    Yasak Elma nın Yıldız ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla Sen kimsin? dedirtti! İnanamayacaksınız... #1

    Oldukça farklı gözüken Eda Ece'yi o dönem veya yıllar sonra kimse fark edememiş olabilir. Şimdilerde saçları sarı olan oyuncunun yüzünün daha çok oturduğu ve güzelleştiği görülüyor.

    Yasak Elma nın Yıldız ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla Sen kimsin? dedirtti! İnanamayacaksınız... #2

    Yasak Elma nın Yıldız ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla Sen kimsin? dedirtti! İnanamayacaksınız... #3

    Yasak Elma nın Yıldız ı simsiyah saçları ve incecik kaşlarıyla Sen kimsin? dedirtti! İnanamayacaksınız... #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da hamile eşini öldüren katile müebbet istemi
    3. Sayfa

    İstanbul'da hamile eşini öldüren katile müebbet istemi

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Yanlış kanser teşhisi yüzünden mezar kazdırdı
    3. Sayfa

    Yanlış kanser teşhisi yüzünden mezar kazdırdı

    Görüş Bildir