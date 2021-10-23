Yasak Elma'nın yıldızından kahreden ölüm haberi! Sosyal medyadan duyurdu

Başrollerini Eda Ece ve Şevval Sam ile paylaştığı Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, aldığı ölüm haberiyle kahroldu. Oktay, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İlişki Durumu: Karışık, Akasya Durağı, Savaşçı ve Arka Sokaklar gibi dizilerle tanıdığımız Berk Oktay'dan kötü haber geldi.

Şimdilerde FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın başrolünde yer alan Berk Oktay, aldığı ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"YAŞARKEN DEĞERİNİ BİLİN"

Uzun süredir Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, anneannesinin vefat ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, ''Atanızın, anne ve babanızın değerini yaşarken bilin, dualarını alın. Yalan dünyadan göçenlere selam olsun.'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğan Berk Oktay, 2000-2006 yılları arasında modellik yapmış ve 100'ün üzerinde defileye çıkmıştır.

Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam eden Oktay, Paris'e yerleşmiş ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalışmıştır.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye dönen Oktay, 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzalamıştır.

''Tatlı Bela Fadime'' dizisiyle tanınmış ve ardından Akasya Durağı'nda yer almıştır. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan ''Arka Sokaklar'' dizisinde rol alan Oktay, bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine ATV'de yayınlanan ''Alev Alev'' dizisi ile devam etmiştir.

Star TV 'de yayınlanan ''Benim Hala Umudum Var'' adlı dizide Hakan karakterini canlandırmış ve daha sonra ''Aşktan Kaçılmaz'' adlı dizide rol almıştır. Show TV'de daha önce yayınlanan ''İlişki Durumu: Karışık'' adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmıştır.

9 Nisan 2017 tarihinde FOX TV'de yayınlanmaya başlayan ''Savaşçı'' dizisinde başrol oynayan Berk Oktay, 2020 yılının Kasım ayı itibarıyla aynı kanalda yayınlanan ''Yasak Elma'' dizisine dahil olmuştur.