Yasak Elma'ya bir bomba transfer daha! Bakın hangi ismin halası geliyor...

Yasak Elma'ya bir bomba transfer daha! Bakın hangi ismin halası geliyor...

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor. Güçlü isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna, yeni bir transfer daha yapıldı.

FOX ekranlarında yayınlanan ve 5. sezonu geride bırakmaya hazırlanan Yasak Elma, reytinglerin birincisi olmaya devam ediyor.

Her sene yenilenen kadrosu ve değişen konusu ile iddialı bir yapım haline gelen dizide, oyuncu kadrosu ise güçlü isimlerden oluşuyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği dizinin başrollerinde; Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer alıyor.

Her Pazartesi günleri ekranda olan ve sosyal medya üzerinden paylaşım rekorları kıran diziye, bir isim daha dahil olacak.

Hikayenin gittikçe heyecanlı bir yöne evrilmeye başladığı Yasak Elma'da bundan sonra neler olacağı, seyirci tarafından merakla bekleniyor.

YASAK ELMA'YA BOMBA BİR İSİM

Ekrana geldiği her bölümle dikkatleri çeken Yasak Elma dizisine, yeni bir oyuncu daha dahil olacak. Ömer'in halasını canlandıracak olan isim, "Tamam hala" karakterine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ömer’in (Emre Dinler) halası olan Tamam rolünü usta tiyatrocu ve dublaj sanatçısı Nilgün Karababa oynayacak.