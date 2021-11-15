Yasak Elma'ya bomba transfer! Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasında kilit rol oynayacak

Yasak Elma bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanırken, kadroya bir oyuncu daha dahil oldu. Kadroya dahil olan oyuncu, Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasında etkili olacak.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, bu akşam ekranda olacak.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasıyla ekranda olacak.

Geçtiğimiz hafa yayınlanan bölümlerde; Yıldız aldatmanın intikamını almak için çeşitli oyunlar oynayarak, Kumru ve Çağatay'ı rezil etti.

Çağatay boşanmak istemediğini söyledi ve Yıldız'ın kapısına gelerek, ondan af dilmeye başladı.

Çağatay'a aşık olan Kumru'nun vazgeçmeye niyeti olmazken, son yayınlanan fragmanda ise Çağatay ve Yıldız'ın boşanma davası yer aldı.

Dizi bu gelişmelerle devam ederken, Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davasında kilit rol oynayacak bir isim kadroya dahil oldu.

YASAK ELMA'YA YENİ OYUNCU

Yasak Elma dizisine "hakime" rolüyle usta oyunca Asuman Kostak dahil oldu. Yakın zamanda Kırmızı Oda ve Tövbeler Olsun dizilerinde de rol alan Asuman Kostak, dizide kilit bir rol üstelenecek.

Çağatay ve Yıldız'ın boşanma davasında yer alacak olan Kostak, bir süre seyirciyle buluşmaya devam edecek.