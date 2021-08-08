Yasak Elma'ya çok konuşulacak transfer! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kasıp kavurmaya geliyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kendine yer bulan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, oyunculuğa soyundu. Genç isim, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla iddialı bir şekilde ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz gibi bomba isimlerin ardından Yasak Elma'nın kadrosuna şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil de katılıyor.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği dizinin ekibine katılan Biran Damla Yılmaz'ın ''Kumru'' rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Kumru'nun babası Doğan'a ise son olarak ''Mucize Doktor'' dizisinde başrol oynayan Murat Aygen hayat verecek.

YASMİN ERBİL YASAK ELMA'DA

Dengelerin değişeceği dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan'a kimin hayat vereceği merak konusu olmuştu.

TV100'ün haberine göre, rolü Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil canlandıracak.

Yasak Elma'ya katılacak yeni ailenin yalı çekimleri için de özel bir mekanın kullanılacağı öğrenildi.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldı.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni tamamlayan Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında bir ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında küçük erkek kardeşi vardır.

2018 yılında vizyona giren ''Dünyanın En Güzel Kokusu'' 2 filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil son olarak tv100 Magazin Hattı programının sunucusu olarak ekranlara geldi.