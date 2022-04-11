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    Yasak Elma'ya öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak! Yıldız'a derin bir oh çektirecek...

    Hatırla Sevgili ve Gönülçelen dizileriyle adını duyuran Cansel Elçin, Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 12:16
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    Yasak Elma'ya öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak! Yıldız'a derin bir oh çektirecek...

    Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonunda da rakiplerine göz açtırmıyor.

    Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, eğlenceli sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Pazartesi akşamlarına damga vuran diziye sürpriz bir konuk oyuncu katılmaya hazırlanıyor.

    Cansel Elçin Yasak Elma'ya geliyor

    Hatırla Sevgili ve Gönülçelen dizileriyle adını duyuran oyuncu, yönetmen ve senarist Cansel Elçin, Yasak Elma dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

    Cansel Elçin, dizinin 138. bölümü itibarıyla izleyici karşısına çıkacak ve bir bankanın başarılı finans müdürüne hayat verecek.

    Elçin'in, Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Handan karakteri ile yolları kesiştikten sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

    İzleyiciler ise Elçin ile Handan'ın birbirlerine aşık olacağını ve böylece Handan'ın Doğan ve Yıldız ile uğraşmayı bırakacağını belirten yorumlar yaptı.

    Yasak Elma ya öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak! Yıldız a derin bir oh çektirecek... #1

    Yasak Elma ya öyle bir isim geliyor ki yer yerinden oynayacak! Yıldız a derin bir oh çektirecek... #2


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