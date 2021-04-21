Yaşamın Ötesinde konusu nedir? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu..

Yaşamın Ötesinde filmi, bu gece saat 00.15'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Yaşamın Ötesinde filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna yanıt arıyor.

Yaşamın Ötesinde filmi, beyazperdenin ardından bu gece saat 00.15'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Joseph Baker ve Tom Large tarafından yazılan ve yönetilen dram, romantik ve bilim kurgu türündeki İngiltere yapımı Yaşamın Ötesinde filmi, 2014 yılında vizyona girdi.

Heyecanın bir an olsun dinmediği yapımın konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki, Yaşamın Ötesinde filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Yaşamın Ötesinde filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

YAŞAMIN ÖTESİNDE KONUSU NEDİR?

Dünyayı yok edebilecek potansiyele sahip bir asteroid yaklaşırken evli bir çift olan Cole ve Maya ise ilişkilerini düzene sokmaya çalışmaktadır. Cole bir ev partisine gittiğini öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve tek başına içmek için alt kata iner ve burada ev sahibi Maya ile tanışır. İkili, yaklaşmakta olan bir asteroidi tartışırlar.

Maya, belli bir kıyametin anlamsızlığı karşısında modern stresin buharlaşacağını söyler ve Cole, bu durumda her şeyin önemli olacağını söyler. İkili, Maya'nın en sevdiği şarkıyla dans eder ve yakında çıkmaya başlar. Cole ve Maya uzay gemilerinden saklanırken, asteroid daha da fazla yaklaşmaktadır ve ikili kıyamet sonrası bir dönemde dünyada yaşamanın nasıl olacağını ve hayatlarını nasıl yönlendireceklerini düşünürler.

YAŞAMIN ÖTESİNDE FİLMİ OYUNCULARI