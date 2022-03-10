Yaşananları sinsice gizlemişti... Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i son haliyle 'sen neymişsin ya' dedirtti!

Yaşananları sinsice gizlemişti... Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i son haliyle 'sen neymişsin ya' dedirtti!

Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut, son hali ile herkesi şoke etti. Diziden bu yana bir hayli değiştiği gözlemlenen Akbulut, hayranlarından tam not aldı.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Halid Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlandı.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı dizi, rüzgar gibi esti.

Herkesin ilgisini çeken ve günümüzde bile konuşulan dizide Baran Akbulut ise Beşir karakterini canlandırdı.

Beşir karakterinin sessiz, sakin ve iyi tarafını seyirciye yansıtan Akbulut; Nihal'e olan aşkını kaldıramayan Beşir'in hüzünlü tarafını göstermeyi ihmal etmedi.

Bihter ve Behlül arasında yaşananları bilen ancak Nihal'in mutlu olması için susan Beşir, final hayatını kaybetti.

Baran Akbulut'un tanındığı ve kariyerine büyük katkı sağlayan dizi sonrası yaşadığı değişim gündem oldu.

12 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve birçok projede yer alan Baran Akbulut, değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

BEŞİR'İN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan ve Aşk-ı Memnu ile karşımıza çıkan Baran Akbulut; Kuzgun, Aşk ve Mavi , Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Yedi Güzel Adam, Çanakkale 1915, Son, El Yazısı, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (3. sezon), Usta gibi birçok projede yer aldı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan yakışıklı isim, sosyal medyadan paylaştığı karelerle gündeme geldi. Magazin dünyasından uzak durmayı seçen Baran Akbulut, imajını yenileyerek farklı bir havaya büründü.

Saçlarının son hali ve gözlükleri ile beüeni toplayan oyuncuya, "Sana ne oldu?" tarzında binlerce yorum geldi.

Beşir karakterinden eser kalmayan Baran Akbulut'un son hali beğenilirken, yeniden Aşk-ı Memnu gibi güçlü bir dizide yer alıp almayacağı merak konusu oldu.