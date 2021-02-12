Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında? Yaşar İpek’in hayatı ve şarkıları..

Yaşar İpek, şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yaşar İpek’in hayatı merak ediliyor. Peki, Yaşar İpek kimdir?

Bir dönemin en ünlü seslerinden biri olan Yaşar İpek, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerindendir.

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yaşar İpek’in hayatı merak ediliyor.

Peki, Yaşar İpek kimdir, kaç yaşında? Yaşar İpek nereli? İşte, Yaşar İpek’in biyografisi..

YAŞAR İPEK KİMDİR?

1979’da Diyarbakır’da dünyaya gelen Yaşar İpek, 5 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiştir.

Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 9 sinema filminde çocuk yıldız olarak rol almıştır.

1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterine hayat vermiştir.

Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürmüştür.

Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturmuştur. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı almıştır.





YAŞAR İPEK ŞARKILARI

Günümüzde birçok albümün altına imzasını atan sanatçı, piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır.

Bugüne kadar yapmış olduğu albümler şu şekildedir: