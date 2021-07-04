Yasemin Allen kimdir? Menajerimi Ara konuğu Yasemin Allen'in biyografisi

Oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Allen, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki Menajerimi Ara konuğu Yasemin Allen kimdir? İşte biyografisi..

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın 44. yeni bölümüne, Dijital platform Exxen için çekilen ''Olağan Şüpheliler'' dizisinde rol alan Yasemin Allen konuk oluyor.

Dizide Kıraç'ın düzenlediği lansmana katılacak olan Allen'in hayatı, dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Peki Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Menajerimi Ara konuğu Yasemin Allen'in biyografisi...

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 tarihinde İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğmuştur. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Allen'in Kaan adında bir erkek kardeşi vardır.

İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşmiştir. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri almış ve kısa filmler çeken Allen, Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazanmıştır. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist olan Allen, aynı yıl annesinin de yer aldığı ''Elif'' dizisinde başrol oynamıştır. 2010'da ''Kavak Yelleri'' dizisinde Elena, ''Yerden Yüksek'' dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırmıştır.

2011'de ''Hayat Devam Ediyor'' dizisinde Pelin Akça rolünü üstlenen güzel oyuncu, 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü olmuştur.

Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı ''Su ve Ateş'' filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım atan Allen, 2014'te Defne Sultan rolüyle ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin kadrosuna katılmıştır.

2014 yılının Kasım ayında başlayan ''Şeref Meselesi' dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.