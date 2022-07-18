Yasemin Özilhan kırmızı minisiyle olay oldu! 'Çok mu aradın'

Yasemin Özilhan kırmızı minisiyle olay oldu! 'Çok mu aradın'

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, son karesiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Yasemin Ergene, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da, bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde "Ela" karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu.

22 Ocak 1985 yılında Hamburg'da dünyaya gelen Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile evlendi.

Emine ve Ela isminde iki kız çocuğu dünyaya getiren Yasemin Özilhan, evlendikten sonra setlerden çekildi.

Evlendikten sonra değişen tarzı ile sosyal medyaya damga vuran Yasemin Özilhan, son olarak Instagram'dan pozunu yayınladı.

Kombini olay oldu

Tarzı ve şıklığı ile lüks yaşamını gözler önüne seren Yasemin Özilhan, kırmızı elbisesi ve makosen ayakkabılarıyla kamera karşısına geçti.

Beyaz çoraplarıyla dikkat çeken Özilhan'ın seçimi beğeni toplarken, bazıları ise eleştiri yorumlarında bulundu.

İşte Yasemin Özilhan'ın tarzı...