Yasemin Özilhan'ın mini elbiseli sokak tarzı göreni kalbinden vurdu! 'Ah Doktor Ela yaktın bizi..'

Yasemin Özilhan'ın sokak tarzı herkesin ilgisini çekti. Tarzıyla sık sık konuşulan güzel isim, mini etekli pozlarıyla hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

22 Ocak 1985 yılında Hamburg'da dünyaya gelen Yasemin Özilhan, Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakterleri sayesinde tanındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Özilhan, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi.

Bu evliliğinden Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Yasemin Özilhan, evlendikten sonra setlerden çekildi.

Kendisini çocuklarına ve ailesine adayan Yasemin Özilhan, zaman zaman ise bazı reklam anlaşmaları ile hayranlarının karşısına çıktı.

Stiliyle konuşulan ve zaman geçtikçe bu konuda öncü isimlerden olan Özilhan, sosyal medyasını ise aktif kullanıyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle adından söz ettiren Yasemin Özilhan, güzelliğine gzellik kattı.

Son olarak mini etekli pozunu paylaşan güzel isme, hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Yasemin Özilhan büyüledi

Yasemin Özilhan, son olarak sokak tarzıyla göz kamaştırdı. Deri mini eteğiyle sokakta pozlar veren güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Fiziğinin güzelliğiyle adeta herkesi mest eden Yasemin Özilhan'a bazı takipçileri, "Yine yakıyorsun ortalığı" tarzında yorumlarda bulundu.

Setlere dönmeyi düşünmeyen güzel isim, stiliyle daha çok gündeme gelecek gibi duruyor...