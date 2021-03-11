Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, yönetmen Burak Yırtar'la evlendi. Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar'ın hayatı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla fenomen olan daha sonra oyunculuğa yönelen Yasemin Sakallıoğlu, yönetmen Burak Yırtar'la nikah masasına oturdu.

Yasemin Sakallıoğlu, evlilik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Bu haberin ardından Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin hayatıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar kim? İşte, Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar hakkında bilgiler..

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğüdür. 6 yaşına kadar Rize’de yaşayan Sakallıoğlu, İstanbul’a gelmiş ve düz bir liseden mezun olduktan sonra bankacı olarak çalışmaya başlamıştır.

Sosyal medyada paylaştığı ilk videoyla tanınınca kendisini eksik hissedip konservatuara giren Sakallıoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline gelen ve bu sayede yapımcıların dikkatini çekmeyi başaran Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayımlanmaya başlayan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Şahan Gökbakar önderliğinde 'Zenga' isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde yönetmen Burak Yırtar ile nikah masasına oturmuştur.

BURAK YIRTAR KİMDİR?

Elazığ'da dünyaya gelen Burak Yırtar, “Vay Başıma Gelenler”, “Babam ve Ailesi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Acı Aşk”, “Umutsuz Ev Kadınları”, “Sihirli Annem”, “Sevdaluk”, “Lale Devri” gibi birçok dizi ve filmin set arkasında çalışmıştır.

Ayrıca “Vay Başıma Gelenler”, “Şen Yuva”, “Bir Bulut Olsam”, “Kuzey Rüzgarı” gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer almıştır.