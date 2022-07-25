Yasemin Şefkatli bikinili tatil pozlarıyla instagramı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı..'

İdo Tatlıses'ın eşi Yasemin Şefkatli güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettiren Şefkatli bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı..

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli magazin gündeminden düşmüyor.Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasemin Şefkatli tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Eşi İdo Tatlıses ile tatile çıkan Yasemin Şefkatli tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Şefkatli bol bol fotoğraf paylaşıyor.

Instagram hesabında 480 bin takipçişi bulunan ünlü isim hayranlarıyla etkileşim içerisinde olmayı tercih ediyor.Yasemin Şefkatli'nin "Burda paylaşılmayanlar serisi kalmış" notuyla paylaştığı kareler binlerce kez beğenildi.İşte o kareler..