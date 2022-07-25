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    Yasemin Şefkatli teknede eğildi, dekolte geldi! 'Güzelliğin halis mi?'

    İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, tekne tatilinde çektirdiği fotoğrafları peş peşe yayınladı, sosyal medya yıkıldı.
    • 25.07.2022 - 16:49
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    Yasemin Şefkatli teknede eğildi, dekolte geldi! 'Güzelliğin halis mi?'

    1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

    Mankenlik ve modellik yaptığı bilinen Şefkatli, ido Tatlıses ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

    2017 yılında İdo Tatlıses ile aşk yaşamaya başlayan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ekim ayında görkemli bir düğünle gelin oldu.

    7 Ekim 2021 yılında Zincirlikuyu'daki bir otelde evlenen çift, sosyal medya üzerinden mutlu anlarını hayranları ile paylaşıyor.

    Bu alanda İdo Tatlıses'e göre daha aktif olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden reklamlar alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde eşiyle tekne tatiline çıkan Şefkatli, bu sefer ise en güzel pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

    Birbirinden güzel kareleriyle yorum ve beğeni alan Yasemin Şefkatli, bikinisiyle eğilince dekolte verdi.

    Yasemin'den fizik şov

    Yasemin Şefkatli, son olarak çıktığı tekne tatilden pozlarını sosyal medyada paylaştı. Eşi İdo Tatlıses ile birlikte tatile çıkan güzel isim, bikinili tekne pozlarıyla adeta olay yarattı.

    Muhteşem güzelliği ve fit vücuduyla mest eden Şefkatli'nin paylaşımlarına yorum yağdı.

    Eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan Şefkatli'nin dekoltesine ise beğeni geldi.

    Şefkatli'nin hayranları, "Güzelliğin halis mi?" , "Ooo eğilince dekolte geldi" ,  "Yaso yaktın ortalığı" tarzında yorumlar yaptı.

    Yasemin Şefkatli teknede eğildi, dekolte geldi! Güzelliğin halis mi? #1

    Yasemin Şefkatli teknede eğildi, dekolte geldi! Güzelliğin halis mi? #2

    Yasemin Şefkatli teknede eğildi, dekolte geldi! Güzelliğin halis mi? #3


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