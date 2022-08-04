Yasemin Şefkatli'den dekolte şov! Elbisesindeki ayrıntı nefes kesti...

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, dekolteli elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Şefkatli'ye yorum ve beğeni yağdı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile yaşadığı aşk sayesinde tanındı.

Lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde tamamlayan Şefkatli, 7 Ekim 2021 yılında İdo Tatlıses ile evlendi.

Zincirlikuyu'da yer alan bir otelde görkemli bir düğün yapan Tatlıses çifti, herkesin beğenisini kazanmayı başardı.

Güzelliği ile herkesin övgülerin alan Şefkatli, kısa süre içerisinde sosyal medyada fenomen haline geldi.

Sık sık paylaşım yapan ve reklamlar alan Yasemin Şefkatli, son olarak çıktığı akşam yemeğinden karelerini yayınladı.

Giydiği dekolteli elbisesi ve güzelliği ile göz kamaştıran Şefkatli'ye yorum ve beğeni yağdı.

Başarılı fenomen eşi İdo Tatlıses ile çektirdiği kareyi sosyal medya hesabına koymayı ise ihmal etmedi.

Yasemin Şefkatli'den yeni kareler

Tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden Yasemin Şefkatli, son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla gündem oldu.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle ön plana çıkan Şefkatli'nin pozlarına yorum yağdı.

Takipçileri güzel ismin pozlarının altına, "Ne yaptın Yaso", "Fiziğin muhteşem", "Yine yakıyorsun" şeklinde yorumlar yaptı ve kalp emojileri koydu.