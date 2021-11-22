İnce İnce Yasemince dizisindeki skeçleriyle bir döneme kahkahalar attıran usta oyuncu Yasemin Yalçın'ın unutulmayan 12 tiplemesi...

Türkiye'de mizah denilince akla gelen kadın isimlerden Yasemin Yalçın...

Bazen kaynana, bazen bir dolandırıcı, bazen öğrenci, bazen de bir zampara... Her tipe bürünür, evlerimize konuk olurdu.

"Kakılmış" karakteriyle kadına şiddete dikkat çekti, "Sürahi Hanım" ile gelin-kaynana çatışmalarını ortaya serdi. "Alican" ile öğrencinin halinden anladı, "Başbayan" ile hicivler yarattı...

Gelin Yasemin Yalçın'ın televizyon tarihine damga vurmuş tiplemelerini birlikte inceleyelim...

SÜRAHİ HANIM

Kaynana deyince akıllara ilk gelen isim Sürahi Hanım olsa gerek...

Torunlarını ve biricik oğlu Haşmet'i çok seven, gelinine ise hayatı adeta dar eden, gözlüğü ve yürüyüşü ile ikonlaşmış bir tiplemeydi.

KAKILMIŞ

Kadın şiddetin gözler önüne serildiği Kakılmış'ın hikayesi, ağlanacak halimize güldüren cinstendi.

Kocası "İtilmiş" tarafından sürekli hor görülüp hırpalanan saf bir temizlikçiydi Kakılmış...

Gerçek hayatta evli olmaları da herkesi şok eden bir detay tabii..

HAMSİYE

Abisi ve yengesiyle yaşayan, her sinirlendiği anda silahını çeken, bir de belalı sevgilisi olan Karadeniz kızı Hamsiye, herkesi güldürürdü.

BAŞBAYAN

Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in cosplay'i denebilecek bir tiplemeydi "Başbayan"... "Ya başaracağız, ya da başaracağızdır" repliği ile akıllara kazındı.

ŞUAYİP

Adeta çapkınlık bombası olan Şuayip, her bölümde başka bir kadına asılır, başından bela eksik olmazdı.

ALİCAN

Öğrencilerin biriciği "söyle bakalım Alicaan..."

Büyümüşte küçülmüş ve sivri dilli çocukların yansımasıydı.

GÜLAZER

Çaldığı her şeyi şalvarına sığdırabilen, göbek atma tutkunu Gülazer, her bölümde karakola düşerdi.

SELMA SATAR

Elindeki malları matrak bir şekilde satmaya çalışan, ekmek parasında olan komik bir karakterdi Selma Satar... Satardı da!

ŞEHVET ABLA

Adı üzerinde bir tipleme olan Şehvet Abla, erkek avcısı kadınları temsil ediyordu.

CANAN CANCAN

Güzeldi, saf ve kıskanç bir aşıktı. Dönemin Brezilya dizilerinde ve Yeşilçam filmlerinde konu olan esas kız tiplemesiyle bol bol dalga geçerdi.

NURİ

Tüm gün kahvehanede oturur ve milleti dolandırmanın yeni yollarını arayan Nuri tiplemesi, üçkağıtçı eniştelerin timsaliydi.