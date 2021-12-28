'Yaşlanmışsın be Güllü abim'! Kurtlar Vadisi 'Güllü Erhan'ın son hali...

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde ‘’Güllü Erhan’’ karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak’ın son hali takipçilerini şaşırttı.

Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran ve yıllarca aynı dizi ile ekranlarda boy göstererek, geniş bir hayran kitlesi edinen Güllü Erhan yani Erhan Ufak, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.



Yıllar geçmesine rağmen aynı kalan Erhan Ufak, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kendisini hatırlatıyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN GÜLLÜ ERHAN'I

Son paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bazı takipçileri, ‘’Yaşlanmışsın be güllü abim’’ derken, birçoğu da yılların ünlü oyuncudan hiçbir şey götürmediği yorumunda bulundu.



İşte Erhan Ufak’ın o fotoğrafı…