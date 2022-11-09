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    Yaşlı leoparın aslanlara av olduğu anlar kamerada

    Bir leopar kendisini takip eden genç aslanlardan saklanmak için çıktığı ağaçtan düşünce, yaşam mücadelesi başladı. Leopar ile aslanlar arasındaki mücadele, saniye saniye görüntülendi.
    • 09.11.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 13:19
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    Yaşlı leoparın aslanlara av olduğu anlar kamerada

    Hayvanlar aleminin vahşi doğasının kameraya yansıyan sahneleri, nefes kesiyor…

    Michael Botes isimli bir şahıs, çıktığı safaride, bir leoparın aslanlar tarafından tuzağa düşürülme anlarına şahitlik etti.

    Aslanların alanına giren yaşlı bir leopar, kurtulmak için bir ağaca tırmanarak hayatının en yanlış kararlarından birini verdi.

    Çevresini bir anda aslanlar sardı

    Kendisini takip eden aslanlardan kurtulabilmek için dallar arasında saklanan leopar, bir anda yere düşünce olanlar oldu.

    Acı içinde yerde kalan yaşlı leoparın çevresi bir anda aslanlarla doldu.

    Bir leoparın aslanlar tarafından avlandığına dair nadir görüntülenen o anlarda, leoparın aslanların öldürücü darbelerine maruz kaldığı görüldü. Leopar, direnmesine rağmen başarılı olamadı.

    Yaşlı leoparın aslanlara av olduğu anlar kamerada

    “12 genç aslanla kapışmak, ölümcül hataydı”

    Botes, görüntülere ilişkin açıklamasında, "Eğer leopar ağaçta kalsaydı belki kurtulabilirdi. Eminim yaşamı boyunca birçok aslanı geride bıraktı ve hayatta kaldı. Ancak kendilerini kanıtlamaya hevesli 12 genç aslan ile kapışmak ölümcül bir hataydı.” dedi.

    Yaşlı leoparın aslanlara av olduğu anlar kamerada #1

    Yaşlı leoparın aslanlara av olduğu anlar kamerada #2

    Yaşlı leoparın aslanlara av olduğu anlar kamerada #3


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