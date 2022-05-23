'Her yerin meydanda' Yasmin Erbil bikinisiyle şezlongta şekilden şekile girdi, takipçileri mest oldu...

'Her yerin meydanda' Yasmin Erbil bikinisiyle şezlongta şekilden şekile girdi, takipçileri mest oldu...

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, tatil sezonunu Dubai'de açtı. Peş peşe bikinili pozlar veren Erbil, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermişti.

Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuk serüvenini rafa kaldırdı.

Yine de göz önünde olmayı seven Yasmin Erbil, paylaşımlarına sosyal medyadan devam ediyor.

Yasmin Erbil'den bikinili pozlar

Instagram'ı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını ölümsüzleştiriyor.

Tatil sezonunu Dubai'de açan Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Pembe bikinisiyle şezlonga uzanan ünlü isim, art arda verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak "Yaz lütfen kal" notunu yazdı.

Erbil'in pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.