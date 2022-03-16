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- Yasmin Erbil dekoltenin dozunu abarttı! Takipçileri alev üstüne alev attı...
Yasmin Erbil dekoltenin dozunu abarttı! Takipçileri alev üstüne alev attı...
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 12:54
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermişti.
Erbil, Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuğa adım attı ancak çok yürütemedi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.
YASMİN ERBİL'İN CESUR SEÇİMLERİ
Yasmin Erbil'in dekolteli paylaşımları, magazinde sık sık yer bulurken annesi Nergis Kumbasar'dan da yorum gelmişti.
Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ POZUNU PAYLAŞTI
Erbil, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi, yatak odasından göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğensine sundu.
Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafa, "alev" emojileri de atıldı.
İşte o pozlar...