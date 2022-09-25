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- Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! 'Alev aldı buralar'
Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! 'Alev aldı buralar'
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Erbil'in her paylaşımı olay yaratıyor..
- 25.09.2022 - 14:29
- Güncelleme : 25.09.2022 - 14:34
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinini beğenisine sunan Yasmin Erbil'in instagram hesabında 322 bin takipçisi bulunuyor.
Yasmin Erbil son olarak instagramda paylaştığı derin sırt dekolteli paylaşımıyla sosyal medyada gündeme geldi.
Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına takipçileri "Muhteşemsin yine, herzamanki gibi" "Rüya gibisin" ve "Maşallah sana" gibi yorumlarda bulundular..
İşte Yasmin Erbil'in o pozu..
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bazı instagram paylaşımları şu şekilde..