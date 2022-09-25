Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
355.003
0.34%
BTXN Coin
10.93
33.29%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! 'Alev aldı buralar'

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Erbil'in her paylaşımı olay yaratıyor..
    • 25.09.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! 'Alev aldı buralar'

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Birbirinden cesur pozlarını takipçilerinini beğenisine sunan Yasmin Erbil'in instagram hesabında 322 bin takipçisi bulunuyor.

    Yasmin Erbil son olarak instagramda paylaştığı derin sırt dekolteli paylaşımıyla sosyal medyada gündeme geldi.

    Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına takipçileri "Muhteşemsin yine, herzamanki gibi" "Rüya gibisin"  ve "Maşallah sana" gibi yorumlarda bulundular..

    İşte Yasmin Erbil'in o pozu..

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #1

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #2

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #3

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #4

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #5

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #6

    Yasmin Erbil derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! Alev aldı buralar #7


    Hindistan’da şiddetli yağış: 36 kişi öldü
    Dünya

    Hindistan’da şiddetli yağış: 36 kişi öldü

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Erzincan'da Birlik Cemi'ne yoğun katılım
    Yaşam

    Erzincan'da Birlik Cemi'ne yoğun katılım

    Görüş Bildir