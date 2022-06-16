Yasmin Erbil derin yırtmaçlı elbisesiyle bacak şov yaptı! Annesinin yorumu dikkat çekti

Yasmin Erbil'in deniz manzaralı paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Düğüne katılan Erbil, yine cesur bir seçimde bulundu.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yasmin Erbil, magazin gündeminde iddialı ve cesur kareleriyle geliyor.

Erbil, Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuğa adım attı ancak çok yürütemedi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Annesi arkasında

Yasmin Erbil'in dekolteli paylaşımları, magazinde sık sık yer bulurken annesi Nergis Kumbasar'dan da yorum gelmişti.

Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bacak dekoltesi verdi

Erbil, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle boğaza nazır boydan poz veren Erbil'e ilk yorum yapanlardan biri de annesi Nergis Kumbasar oldu.

Kumbasar, kızına "güzel prensesim" diye yazdı.

Takipçileri tarafından orum ve beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafa, Seda Sayan da "alev" emojileri bıraktı.

İşte o pozlar...