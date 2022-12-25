Yasmin Erbil file çoraplı pozlarıyla instagrama damga vurdu! 'Sevgilin çok şanslı'

Yasmin Erbil iddialı instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sık sık magazin gündeminde yer alıyor. hem özel hayatı hem de cesur pozları ile adından söz ettiren Yasmin Erbil'in son paylaşımı beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan ve samimi görüntüleri ortaya çıkan Yasmin Erbil sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzelliği ile dikkat çeken Erbil sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Instagram'da 323 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in paylaşımları büyük ilgi görüyor.

İşte Yasmin Erbil'in son instagram paylaşımı..

Yasmin Erbil'in bazı instagram paylaşımları..