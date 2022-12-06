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    Yasmin Erbil fiziği ve güzelliği ile instagramı salladı! "Güzellik abidesi.."

    Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Güzelliği ile dikkat çeken Yasmin Erbil'in paylaşımları büyük beğeni topluyor.
    • 06.12.2022 - 18:04
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    Yasmin Erbil fiziği ve güzelliği ile instagramı salladı! 'Güzellik abidesi..'

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son dönemde magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa görüntü vermesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti.

    Uzun süredir birlikte oldukları iddia edilen Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz doğum gününde verdikleri görüntü ile aşklarını ilan ettiler. Yasmin Erbil son olarak instagram hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı.

    Yasmin Erbil "Dünyayı kurtarmak icin oyuncu olmak istiyorum" notuyla paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

    İşte Yasmin Erbil'in son instagram paylaşımı..

    Yasmin Erbil fiziği ve güzelliği ile instagramı salladı! 'Güzellik abidesi..' #1

    Yasmin Erbil fiziği ve güzelliği ile instagramı salladı! 'Güzellik abidesi..' #2

    Yasmin Erbil fiziği ve güzelliği ile instagramı salladı! 'Güzellik abidesi..' #3

    Yasmin Erbil fiziği ve güzelliği ile instagramı salladı! 'Güzellik abidesi..' #4


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