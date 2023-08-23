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Yasmin Erbil mayolu pozlarını peş peşe sıraladı! O pozlar yorum yağmuruna tutuldu.. Abone Olun

Yasmin Erbil mayolu pozlarını peş peşe sıraladı! O pozlar yorum yağmuruna tutuldu.. Yasmin Erbil paylaştığı mayolu pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. Erbil'in tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

ensonhaber.com Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil özel hayatı ve cesur pozları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Yasmin Erbil eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladıktan sonra sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Şimdilerde sevgilisi ile tatilde olan Yasmin Erbil'in son paylaşımları beğeni topladı. Güzelliği ile dikkat çeken Yasmin Erbil sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Instagram'da 319 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in paylaşımları büyük ilgi görüyor. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Mayolu pozlarını paylaşan Yasmin Erbil'in pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. İşte Yasmin Erbil'in son Instagram paylaşımı..

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