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Yasmin Erbil teknede sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı! Derin dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı

Yasmin Erbil teknede sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı! Derin dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Teknede sere serpe uzanıp poz veren Erbil, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.