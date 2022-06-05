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- Yasmin Erbil teknede sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı! Derin dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı
Yasmin Erbil teknede sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı! Derin dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı
- Haber Merkezi
- 05.06.2022 - 18:18
- Güncelleme : 05.06.2022 - 18:21
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Yasmin Erbil, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.
Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, dizide kısa bir süre yer aldı.
Diziden ayrılıp oyunculuğu rafa kaldıran Erbil, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seven 26 yaşındaki oyuncu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Teknede güneş banyosu yaptı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, teknede sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı.
Saçlarını savuran ve bacak bacak üstüne atan Yasmin Erbil, verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Güzelliği ve fit vücuduyla büyüleyen Erbil paylaşımına ''Güzel bir pazar oluyor'' notunu düştü.
Derin göğüs dekolteli kareleriyle beğeni yağmuruna tutulan genç oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.