Petrol
102.93
0.75%
Euro
15.81
-0.14%
Dolar
14.79
0.18%
Altın
905.99
0.45%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
601.392
4.13%
BTXN Coin
20.59
-1.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sırtındaki güneş izini paylaştı. Erbil'in cesur pozu, sosyal medyaya damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermişti.

    Erbil, Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuğa adım attı ancak ilerleyemedi.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Yasmin Erbil'in dekolteli paylaşımları, magazinde sık sık yer bulurken annesi Nergis Kumbasar'dan destek gelmişti.

    Sırtını paylaştı

    Erbil, güneşten yanan sırtını takipçilerine açtı.

    Dubai tatilinden dönen Erbil, güneşe doydu. Sütyensiz karesini Instagram'dan paylaşan ünlü isim "Çok iyi yanmışım" notunu ekledi.

    Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Yasmin Erbil'e ,"Kıyamam", "Ne güzel yanmışsın", "Çok güzelsin", "Bebeksi" gibi yorumlar geldi.

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! Tenine ne olmuş, kıyamam #1

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! Tenine ne olmuş, kıyamam #2

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! Tenine ne olmuş, kıyamam #3


    İlginizi Çekebilir

    Temmuz ayında emekli maaşlarına sürpriz zam
    Ekonomi

    Temmuz ayında emekli maaşlarına sürpriz zam

    Kaçak göçmenler, dere yatağında yakalandılar
    3. Sayfa

    Kaçak göçmenler, dere yatağında yakalandılar

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir