Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'

Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sırtındaki güneş izini paylaştı. Erbil'in cesur pozu, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermişti.

Erbil, Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuğa adım attı ancak ilerleyemedi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yasmin Erbil'in dekolteli paylaşımları, magazinde sık sık yer bulurken annesi Nergis Kumbasar'dan destek gelmişti.

Sırtını paylaştı

Erbil, güneşten yanan sırtını takipçilerine açtı.

Dubai tatilinden dönen Erbil, güneşe doydu. Sütyensiz karesini Instagram'dan paylaşan ünlü isim "Çok iyi yanmışım" notunu ekledi.

Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Yasmin Erbil'e ,"Kıyamam", "Ne güzel yanmışsın", "Çok güzelsin", "Bebeksi" gibi yorumlar geldi.