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    Yasmin Erbil yine dekolteden taviz vermedi! Pembeleri giydi, dilini çıkarttı...

    Cesur kıyafet tercihleri ve pozlarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, dekolteden yine vazgeçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:43
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    Yasmin Erbil yine dekolteden taviz vermedi! Pembeleri giydi, dilini çıkarttı...

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermişti.

    Erbil, Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, oyunculuğa adım attı ancak çok yürütemedi.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Dekolte seviyor

    Erbil, cesur paylaşımlarına Ramazan ayında da devam ediyor.

    Göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğensine sunan Erbil, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    Pembe bluzuyla dil çıkarttığı anları ölümsüzleştiren Erbil'in o kareleri...

    Yasmin Erbil yine dekolteden taviz vermedi! Pembeleri giydi, dilini çıkarttı... #1

    Yasmin Erbil yine dekolteden taviz vermedi! Pembeleri giydi, dilini çıkarttı... #2


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