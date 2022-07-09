Yasmin Erbil'in ayna pozu olay oldu! 'Kendimi Kendall sanmışım'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Bikinili ayna pozu olay oldu..

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündemden düşmüyor.Sık sık gündem olan Yasmin Erbil yine çok konuşulacak bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Aktif olarak sosyal medyada paylaşımlar yapan Yasmin Erbil bu kez ayna karşısında verdiği poz ile adından söz ettirdi.

Tatil paylaşımları ile sosyal medyada yer alan Erbil ayna karşısında verdiği bikinili pozuna "Kendimi Kendall sanmışım" notunu düştü.İşte Yasmin Erbil'in instagram hesabından paylaştığı o fotoğrafı;