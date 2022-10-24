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    Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı..

    Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündeme geldi. İşte yeni sevgilisi..
    • 24.10.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 18:00
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    Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı..

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Yasmin Erbil şimdi ise özel hayatı ile gündeme geldi. Yasmin Erbil'in Survivor yarışmacısı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

    Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 yarışmasında finale kalan ve ikinci olan Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

    Yasmin Erbil in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı.. #1

    Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil'in bol bol beraber vakit geçirdikleri ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

    Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le olan ilişkisini noktalayan Yiğit Poyraz'ın hayatında biri olup olmadığı merak ediliyordu.

    Yasmin Erbil geçtiğimiz gece instagram hesabından Yiğit Poyraz'ın olduğu bir hikaye paylaştı. Ancak Yasmin Erbil, videoyu kısa süre sonra sildi.

    Yasmin Erbil in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı.. #2

    İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabında paylaştığı baze fotoğraflar..

    Yasmin Erbil in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı.. #3

    Yasmin Erbil in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı.. #4

    Yasmin Erbil in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı.. #5

    Yasmin Erbil in sevgilisi Survivor yarışmacısı çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı.. #6


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